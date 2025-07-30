İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası’nın başarılı sanatçısı Enes Kunduracı ile Bostanlı Seyir Terası’nda başlayacak ağustos ayı konserleri, hem pop müziğin hem de cazın ritmini şehre taşıyarak yaz akşamlarına renk katacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gelenek haline gelen Gün Batımı konserleri, ağustos ayında da devam ediyor.

Konser dizisi, 1 Ağustos’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası’nın başarılı sanatçısı Enes Kunduracı ile başlayacak.

Zugzwang Türkçe Pop konseri 8 Ağustos’ta, İnanç Menekşe Raks-ı Politen 15 Ağustos’ta ve Na Manouche feat Ali Can Öztürk Caz konseri ise 22 Ağustos’ta yapılacak. Tüm etkinlikler Bostanlı Seyir Terası’nda saat 20.00’de başlayacak.

İzmir’in eşsiz gün batımı manzarasına karşı müzikle buluşmak isteyen müzikseverler, konserlere ücretsiz katılabilecek.