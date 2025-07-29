ÖSYM, 2025 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlarla birlikte cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - 5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilebileceği duyuruldu.

Bu arada açıklanan sonuçlarla birlikte cevapları ve adayların cevap kağıtları da 10 gün süreyle erişime açıldı.