İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Volkan Demir, son dönemde rekor seviyeye ulaşan su tüketimine dikkat çekerek, kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele için tasarruf çağrısı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Volkan Demir, son dönemde İstanbul’daki su tüketiminin rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

Kuraklık ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadelede en büyük gücün suyu tasarruflu kullanmak olduğunu vurgulayan Demir, “Her damla suyun kıymetini bilelim; gereksiz su kullanımından kaçınalım. Su hepimizin yaşam kaynağıdır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir İstanbul bırakmak için suyumuzu birlikte koruyalım, çağrısında bulundu.