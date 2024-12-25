Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Mardin İl Kongresinde, “Sevgi ve Muhabbet” anlamına gelen, hat sanatıyla Esma-i Hüsna’dan ya-Vedûd (el-Vedûd) yazılı tablo hediye etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Ak Parti Mardin 8. Olağan İl kongresine katılan Ak Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir teşekkür nişanesi olarak Sevgi ve Muhabbet anlamına gelen, hat sanatıyla yazılmış Ya-Vedûd (El-Vedûd ) yazılı tablo hediye etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu “ Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 20 Aralık 2024 günü Ak Parti Mardin 8.Olağan İl Kongremizi büyük bir coşkunun ve heyecanın hakım olduğu bir ortamda gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyük coşku ile gerçekleştirilen kongreyi emin adımlarla yürümenin yeni bir başlangıcı olacağını ifade eden Üncü" Bizlere verilen emaneti bu kutlu davada teşkilatımızın her kademesinde görev yapan dava ve yol arkadaşlarım ile ilk günkü aşkla, yenilenen ekibimizle birlik ve beraberliğimizi daha güçlü tutarak, milletimize hizmet yolunda inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Önceki dönemlerde görev yapan il başkanlarımıza, teşkilatlarımıza sağladıkları katkılar ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bu kutlu davada azim, kararlılık ve inançla hep birlikte bir ve beraber olacağımız yeni bir döneme başlamış bulunduklarini kaydeden Üncü"Ekibimle birlikte “halka hizmet hakka hizmettir” şiarıyla hemşerilerimize hizmet etmek için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle gerçekleştirdiğimiz Ak Parti Mardin 8. Olağan il kongremize, başta bizleri onurlandıran Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olmak üzere, bakanımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, önceki dönem milletvekillerimize, partimizin kuruluşundan bu yana görev alan başkanlarımıza, il yönetim kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine, kanaat önderlerimize, STK temsilcilerimize, mahalle teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, uzaktan yakından davetimize icap eden misafirlerimize ve delegelerimize teşekkür ediyorum.Kongremizin hazırlık çalışmalarında görev alan il ilçe yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımıza ve kongremize heyecan katan genç kardeşlerimize ve özellikle soğuk havaya rağmen kongremize katılan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum"şeklinde açıklamalarda bulundu.