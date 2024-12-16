Konya Selçuklu Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden bir tanesi olan Umut Evi kanser tedavisi gören hastalara ve yakınlarına sunduğu imkanlarla onlara umut olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Birçok alanda sunduğu imkanlarla vatandaşlardan takdir toplayan Selçuklu Belediyesi sosyal belediyecilikte yaptığı çalışmalarla da bu hizmetlerini taçlandırıyor. Kanser tedavisi gören hastaların ve onlara refakat eden yakınlarının konaklama ihtiyaçlarını sağlayan Umut Evi Selçuklu Belediyesi’nin en önemli marka sosyal projelerinden bir tanesi.

Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için otel konforunda sunduğu hizmetlerle öne çıkan Umut Evi 2000 metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan yapısıyla hastaların barınma ve sosyal ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca Umut Evi’nde kalan misafirlere tedavi için ulaşım imkanı da sunuluyor.

Başkan Pekyatırmacı: “Sosyal belediyeciliğin en güzel yanı insanımızın mutluluğuna ortak olmak”

“Konya’ya tedavi için gelen hastalar ve hasta yakınları Umut Evi’nde konakladıkları sürede kendilerini evlerinde gibi hissediyor” diyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Belediye olarak insana dokunabilmek için birçok çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. Fiziki belediyecilik bizim olmazsa olmazımız ancak bu misyonumuzun yanında sosyal belediyeciliği de örnek çalışmalara imza atarak devam ettiriyoruz. Umut Evi de bizim için sosyal belediyecilik alanında çok önemli gördüğümüz bir hizmetimiz. Bu kapsamdakanser tedavisi gören kardeşlerimize bu sıkıntılı süreçlerinde bir de geçici ikamet aramamaları için bu hizmeti sunuyoruz. Merkezimizde uzak ilçelerden ve Konya dışından tedavi amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarını misafir ediyoruz. Amacımız kemoterapi, radyoterapi gibi ayakta tedavi gören vatandaşlarımıza tedavi devamlılığını sağlamak ve onlara moral desteği vermek. Burada görev yapan personel arkadaşlarımızla misafirlerimizin konforunu en üst seviyede tutmaya onların bu süreçten en iyi şekilde çıkmaları adına çalışıyoruz. Tedavi süreci devam edenmisafirlerimize Rabbimdenşifa diliyorum.” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından verilen hizmeti cümlelere döken Umut Evi sakinleri bu hizmetten dolayı Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

