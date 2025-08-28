İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda Önder Can Spor Kulübü sporcusu Belinay Yıldız ve antrenör Hamdi Çevik, kendi kategorilerinde ikinci olarak kürsüye çıktı. Turnuva, 29 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 22-24 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası, 29 ülkeden 2.000 sporcunun mücadelesiyle renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Keşan’ı temsil eden Önder Can Spor Kulübü, turnuvada elde ettiği çifte ikincilikle adından söz ettirdi.

BELİNAY YILDIZ’DAN GELECEK VADEDEN BAŞARI

Kulübün altyapısında yetişen 6-7 yaş kategorisindeki genç sporcu Belinay Yıldız, kızlar kumite dalında ikinci olarak kürsüye çıktı. Henüz küçük yaşta uluslararası bir turnuvada derece elde eden Yıldız, geleceğin yıldız karatecileri arasında yer alacağının sinyallerini verdi.

ANTRENÖR HAMDİ ÇEVİK’TEN VETERANLAR KATEGORİSİNDE İKİNCİLİK

Önder Can Spor Kulübü’nün deneyimli antrenörlerinden Hamdi Çevik, 55 yaş üstü Veteranlar Kata kategorisinde ikinci oldu.

Çevik, bu başarısıyla hem sporcularına örnek oldu hem de kulübüne uluslararası bir gurur yaşattı.