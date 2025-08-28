Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Temmuz 2025’te ihracat yüzde 11 artarak 24,9 milyar dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 11,8 azalarak 6,4 milyar dolara geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan 2025 Temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine göre, genel ticaret sisteminde ihracat bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, geçen yıla kıyasla yüzde 11,8 azalarak 7,3 milyar dolardan 6,4 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 75,5’ten yüzde 79,5’e yükseldi.

2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 12,2 artarak 55,9 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,9’dan yüzde 73,7’ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ VERİLER

Enerji ürünleri ve altın hariç tutulduğunda, Temmuz 2025’te ihracat yüzde 12,8 artarak 23,1 milyar dolar, ithalat yüzde 7,7 artarak 25,3 milyar dolar oldu. Bu segmentte dış ticaret açığı 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4’e ulaştı.

Temmuz’da imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 95,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,2, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 1,6 oldu. İthalatta ara malları yüzde 65,2, sermaye malları yüzde 17,2, tüketim malları yüzde 17 pay aldı.

İhracatta Almanya (1,97 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,7 milyar dolar) ve ABD (1,57 milyar dolar) ilk üç sırayı alırken, ithalatta Çin (4,64 milyar dolar), Rusya (3,56 milyar dolar) ve Almanya (3 milyar dolar) öne çıktı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Temmuz’da yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,2, ithalat içindeki payı yüzde 12,7 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

Bu arada özel ticaret sistemine göre, Temmuz 2025’te ihracat yüzde 11,2 artarak 22,6 milyar dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 29,4 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 0,4 azalarak 6,7 milyar dolara geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde ise ihracat yüzde 5,5 artarak 141,9 milyar dolar, ithalat yüzde 7,4 artarak 198,2 milyar dolar oldu; dış ticaret açığı yüzde 12,3 artışla 56,2 milyar dolara yükseldi.