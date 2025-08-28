Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025/2026 pazarlama yılı için şeker kotaları belirlendi. Ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye şeker sektöründe 2025/2026 pazarlama yılı için kotalar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netleşti.

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca alınan karara göre, ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi.

Karar kapsamında, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bunun yüzde 5’i oranında 141 bin 863 ton olarak tespit edildi.

Nişasta bazlı şeker kotası ise ülke toplam A kotasının yüzde 2,5’ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, pancar şekeri A ve B kotaları ile nişasta bazlı şeker A kotası miktarları şirketler bazında detaylandırıldı. Nişasta bazlı şeker şirketlerinin, tahsis edilen kotanın en az yüzde 50’sini glukoz olarak kullanacağı belirtildi.