Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Vali Gökmen Çiçek’in katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Gülsoy, iş dünyasının güncel konuları, Nefes Kredisi, KOBİ’lerin finansmana erişimi, turizm ve ihracat başta olmak üzere şehrin ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şehrin güvenliği, ticareti, tarımı, turizmi, sağlık ve eğitim alanındaki gelişmeleri aktararak Ticaret Odası’nın şehrin kalkınmasındaki kritik rolünü vurguladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in konuk olduğu toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve komite üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına Vali Gökmen Çiçek’i meclis toplantısında konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

GÜLSOY: “EKTİĞİNİZ TOHUMLARIN MEYVELERİNİ ALMAK İÇİN SİZİNLE UZUN SÜRE ÇALIŞMA ARZUSUNDAYIZ”

Gülsoy, “Kayseri’nin ticaretinin ve sanayisinin gelişmesi için bizlerle omuz omuza verdiğiniz mücadele, bizlere güç ve cesaret vermektedir. Biz, Kayseri iş dünyası olarak; şehrimiz, insanımız ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Valim, yaptığınız hizmetleri ne kadar saysak, ne kadar anlatsak az kalır; şehrimize kattığınız her güzellik gönüllerimizde kalıcı bir iz bırakmaktadır. Kayseri’ye kattığınız vizyon ve hizmetler daima takdirle anılacaktır. Ektiğiniz tohumların meyvelerini almak için inşallah sizinle uzun süre çalışma arzusundayız. Sizlerin de bu yolda bizlere verdiğiniz destek ve katkılar içinde bir kez daha teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasında İklim değişikliğinin önemine vurgu yapan Gülsoy, şunları söyledi: “İklim değişikliği, insanoğlunun son yıllarda karşı karşıya olduğu en büyük küresel sorunlardan biridir. Dünyamızı tamamen değiştiremeyebiliriz, ancak önlem almak zorundayız."