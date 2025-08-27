Bursa Büyükşehir Belediyespor hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Süper Kupa öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta sonunda oynanacak kupa mücadelesi öncesinde 1. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Bursa ekibi, sahadan 39-18’lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Uludağ Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma 15’er dakikalık 4 periyot üzerinden gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 9-7, ikinci periyodu 9-3 önde tamamlayarak devreyi 18-10 üstünlükle kapattı. Üçüncü periyotta rakibine sadece 1 sayı şansı tanıyan Bursa ekibi, bu bölümü 11-1’lik skorla geçti. Son periyoda 29-11 önde giren takım, karşılaşmayı 39-18 kazanarak Süper Kupa öncesi moral depoladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezonun ilk resmi maçında 30 Ağustos’ta Ankara’da Ortahisar Belediyespor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak.