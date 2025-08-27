Osmangazi Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Tenis Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası başladı. 8 yaş gurubundaki çocuklar için düzenlenen turnuvaya katılan küçük raketler, eleme karşılaşmalarının ilk gününde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.BURSA (İGFA) - Spora ve sporcuya verdiği destekleri arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Tenis Federasyonu Bursa İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası’na katılan geleceğin şampiyon raketleri, korta çıktı.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuva, 52 erkek ve 34 kız olmak üzere toplam 86 sporcunun katılımıyla başladı. İlk etap karşılaşmaları 10 puan üzerinden oynandı.

3 gün sürecek karşılaşmalarda 10 puan üzerinde yapılan yarışmalar yarı final müsabakalarına kadar sürecek, final karşılaşmaları ise 2 set 7 puan üzerinden 8 maç olarak oynanacak. Turnuvanın üçüncü ve son günü olan 29 Ağustos Cuma günü her iki gurupta da ilk 4’e girmeyi başaran kız ve erkek sporcular, kupa ve madalyalarını düzenlenecek törenle alacak.

TURNUVAYI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI KUTLAMAK AMACIYLA DÜZENLEDİK

Turnuvanın 3 gün süreceğini söyleyen Osmangazi Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Koordinatörü Müjgan Günak, “Osmangazi Belediyesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak amacıyla 8 yaş dönemi çocuklarımızla tenis turnuvası yapıyoruz. Toplamda 86 çocuk turnuvaya katıldı. 3 gün sürecek turnuvada çocuklar kıyasıya bir mücadele içine girecek” şeklinde konuştu.

İlk kez bir turnuvaya katıldıklarını ifade eden minik sporcular da çok heyecanlı olduklarını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yaptığımız tenis turnuvasıyla çocuklarımızın coşkusunu kortlara taşıdıklarını belirten Tenis Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Aslıhan Köse, “30 Ağustos Zafer Bayramı heyecanını çocuklarımızla birlikte paylaşarak Osmangazi Belediyesi ile birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Dereceye giren sporcularımızı ve turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.