İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Binkılıç’ta, dere içinde balıkçı oltasına takılarak mahsur kalan bir kaplumbağa, İstanbul İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına geri bırakıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Çatalca ilçesi Binkılıç Mahallesi’nde, dere içerisinde balıkçı oltasına takılarak mahsur kalan bir kaplumbağa, İstanbul İtfaiyesi’nin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kaplumbağayı dikkatle oltadan kurtararak sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Herhangi bir yaralanma tespit edilmeyen kaplumbağa, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1960631167654236212

İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çatalca Binkılıç’ta dere içerisindeki balıkçı oltasına takılarak mahsur kalan kaplumbağa, ekiplerimiz tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı” ifadelerine yer verdi.