Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İsmetpaşa ve Cevatpaşa mahallelerinde içme suyu hatlarını yenileyerek basınç ve debi sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütüyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce İsmetpaşa Mahallesi ve Cevatpaşa Mahallesinin belirli bir bölümünde yaşanan basınç düşüklüğü ve debi yetersizliğini gidermek adına Bayrak Sokak, Piri Reis Caddesi, Tuğsavul Caddesi ile 10 Ağustos Caddesinin bir kısmında içme suyu hatları yenileme ve deplase çalışmaları gerçekleştiriliyor.

30 Ağustos tarihine kadar devam etmesi planlanan çalışmalar kapsamında, Cevatpaşa Mahallesi Bayrak Sokak üzerinde inşa edilen, basınç kırıcı vana, debimetre ve elektronik kontrol ünitesinden oluşan DMA (Sınırlandırılmış Ölçüm Alanı) kontrol odası ile içme suyu hattı üzerinde basıncın düzenlenmesi ve şebeke verilerinin uzaktan izlenmesi sağlanacak.

Bu kontrol sayesinde yüksek basınç nedeniyle hatlarda oluşan arızaların önemli ölçüde azaltılması, İsmetpaşa Mahallesinde yaşanan debi-basınç yetersizliklerinin önüne geçilmesi ve su kayıp kaçakların önlenebilmesi hedefleniyor. Suyun her damlasının değerinin bilinciyle akıllı şebeke yönetimi için önemli adımlardan birisi olan bu çalışmaların, tüm şebekeyi kapsayacak şekilde genişletilmesine devam edilecek.