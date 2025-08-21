Bir dizi açılış ve yeni projelerin imzalanması için Bayburt’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’la birlikte Bayburt’ta bulunan Bakan yardımcısı İnan Sanayi bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Bayburt Valisi Mustafa ve beraberindeki heyet Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren BAYELEKTROSAN Elektronik Devre Kart Üretim Tesisi ile Bayburt Doğaltaş Fabrikası’nı ziyaret eden Bakan Yardımcısı İnan, üretim bantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Organize Sanayisindeki incelemelerde Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Bayburt Belediye Başkanı mete Memiş ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Seyhan eşlik etti.