Platform adına açıklama yapan Mehmet Hatipoğlu, 46 farklı ülkeden yaklaşık 500 gönüllünün insanlık adına bir kapı araladığını vurguladı.

Hatipoğlu, dünyanın dört bir yanında umudun yeniden filizlendiğini ifade ederek, Sumud (direniş filosu) adı verilen yardım filosunun insanlığa nefes ve umut olmak için yola çıktığını, ancak terörist unsurların barbarca saldırısına maruz kaldığını belirtti. Silah taşımayan, sadece insani yardım taşıyan sivil gemilerin uluslararası sularda hedef alındığını belirten Hatipoğlu, "Terörist İsrail bu saldırıyla suç dosyasına bir yenisini daha ekledi ve tüm insanlık bir kez daha büyük bir utanç yaşadı" dedi.

Etkinlik, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı’nın yaptığı dua ve destek mesajlarının okunmasıyla sona erdi.