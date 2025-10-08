TÜİK’in Eylül 2025 verilerine göre, külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 9,14, TÜFE ile yüzde 8,39 reel getiriyle öne çıktı. Yıllık değerlendirmede altın yüzde 36,01 (Yİ-ÜFE) ile lider; BİST 100 ise üç aylık dönemde yüzde 9,32 reel getiride zirveyi aldı. Dolar ve BİST, bazı dönemlerde kayıp yaşattı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’te finansal yatırım araçlarının reel getiri verilerini açıkladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, külçe altın aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağladı. Yıllık değerlendirmede de altın lider konumda; BİST 100 ise üç aylık dönemde öne çıktı.

Eylül ayında külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 9,14, TÜFE ile yüzde 8,39 reel getiriyle başı çekti.

Yİ-ÜFE ile mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,38, Euro yüzde 0,40 kazanç yaptı; Dolar yüzde 1,27, BİST 100 yüzde 3,48 kayıp yaşattı.

TÜFE ile değerlendirildiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 getiri sağladı; DİBS yüzde 1,07, Euro yüzde 1,08, Dolar yüzde 1,95 ve BİST 100 yüzde 4,15 kayıp verdi.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRME

BİST 100, Yİ-ÜFE ile yüzde 9,32, TÜFE ile yüzde 8,68 reel getiride lider oldu. Dolar, Yİ-ÜFE ile yüzde 2,03, TÜFE ile yüzde 2,60 kayıpla en çok zarar veren araç olarak kaydedilirken, 6 aylık değerlendirmede; külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 19,49, TÜFE ile yüzde 20,92 reel getiride zirvede yer aldı. BİST 100 ise Yİ-ÜFE ile yüzde 6,01, TÜFE ile yüzde 4,89 kayıpla en çok zarar veren araç oldu.

Söz konusu verilerin yıllık değerlendirmesinde de külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 36,01, TÜFE ile yüzde 29,18 reel getiride en yüksek performansı gösterdi. Yİ-ÜFE ile: Mevduat faizi (brüt) yüzde 11,26, DİBS yüzde 2,78, Euro yüzde 1,30 getiri sağladı; Dolar yüzde 4,12, BİST 100 yüzde 11,65 kayıp yaşattı.