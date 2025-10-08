Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaldırım ve yolları işgal eden işyerlerine yönelik operasyon yaptı. Denetimlerde işletmelerin eşyaları toplanarak yollar ve kaldırımlar ulaşılabilir hale getirildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri yayaların kullanımı için ayrılan kaldırımlara masa, sandalye, şemsiye ile araç parkını engelleyen duba ve reklam amaçlı flamalar koyan işletmelerin eşyalarını toplayarak cezai işlem uyguladı.

Yayaların kullanımı için ayrılan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla 7/24 çalışmalarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son olarak Kırcaali Mahallesi Kayalı Sokakta bulunan iş yerlerine operasyon yaptı.

Kaldırım ve yolları işgal eden iş yerlerine ait eşyalar zabıta ekipleri tarafından kamyonete yüklenerek el konuldu.

Şehir estetiğinin korunması, düzenli bir kentsel yaşam ortamının oluşturulması ve ilçe sakinlerinin konforunun sağlanması adına kaldırım işgal denetimlerinin ilçe genelinde devam edeceği bildirildi.