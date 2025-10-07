İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 6. Komşu Sofrası etkinliğinde Bornova’nın simgesi olan Misket Üzümü’nü yeniden canlandırmak için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Kent bostanlarını çoğaltarak kadınların üretime katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Eşki, Misket Üzümü’nün hem yerel üretimde hem de kentin markalaşmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu yıl altıncısı düzenlenen Komşu Sofrası etkinliğinde yaptığı konuşmada, Bornova’nın tarihsel değeri Misket Üzümünü yeniden canlandırma kararlılığını dile getirdi.

“KAYIP BİR HAZİNEYİ YENİDEN KEŞFEDİYORUZ”

“Bornova’da Bornova Misketi’ni Konuşuyoruz” başlıklı söyleşide konuşan Başkan Eşki, hem geçmişe dayanan bir emeği hatırlattı hem de geleceğe dönük somut adımların müjdesini verdi. Başkan Eşki, Bornova Misketi’nin uzun yıllar ihmal edildiğini vurgulayarak, “Misket Üzümü bizim için kayıp bir hazineydi. Bornova Belediyesi’nde 2010 yılında çalışmaya başladığım dönemde ilk çalışmalar yapılmıştı. Ancak aradan geçen yıllarda üretim sıfır noktasına kadar düştü. Şimdi bu eşsiz ürünü yeniden Bornova toprağıyla buluşturuyoruz.” dedi.

Bornova Belediyesi’nin yalnızca Misket Üzümü değil, Kınalı Bamya ve Bornova Lalesi gibi geleneksel ürünleri de yeniden canlandırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Eşki, “Yakında Bornova’nın peyzajlarında kendi yetiştirdiğimiz laleler yer alacak”dedi. Ayrıca Bornova genelinde oluşturulan 6 kent bostanında 500’e yakın kadının üretim yaptığına dikkat çeken Eşki, “Görev süremiz sonunda bu sayıyı 24 bostana çıkararak 3 bin kadına, 3 bin haneye kendi gıdasını üretme imkânı sunmak istiyoruz” sözleriyle sosyal ve üretim odaklı tarım modelinin hedefini paylaştı.

KAHVENİN YANINA BORNOVA MİSKETİ

Başkan Eşki, Misket Üzümü’nün yalnızca bir tarımsal ürün değil, kültürel bir simge olacağını da belirterek, “Bornova misketinden üretilen şıra inanılmaz lezzetli. Kahvenin yanında küçük bardaklarda ikram ettiğimizde herkes çok beğendi. Bornova kafelerinde kahvenin yanında misket şırası sunulmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Eşki, bu uygulamayla Misket Üzümü’nün hem günlük yaşamın bir parçası haline geleceğini, hem de Bornova markasının tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Bornova’nın sembolü olacak bir “Bağbozumu Festivali” düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Eşki, “Bu ürün sofralara ulaşmaya başladığında hem üreticiyi destekleyen hem de Bornova’yı tanıtan bir festivale dönüştüreceğiz” dedi. Eşki ayrıca, Homeros Mağarası çevresinde yapılacak düzenlemeyle, Homeros temalı bir tanıtım ve satış alanı oluşturmayı planladıklarını belirterek, “Burada sadece Homeros’a ait hediyelikler değil, Misket Üzümü ve markalaşmasıyla ilgili ürünler de yer alacak. Büyükpark’ın içine sembolik bir misket bağı kurarak vatandaşlara misket çubuğu dağıtmak istiyoruz.” diye konuştu.