Kayseri Melikgazi Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında ilçede topladığı yemek atıklarını işleyerek kedi ve köpekler için kuru mama üretiyor.KAYSERİ (İGFA) - Yeni açtıkları üretim tesisinde can dostların sağlığı için uygun, besin değeri yüksek ve güvenli mamalar hazırlandığını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan, kamu kurumları ve fabrikaların yemekhanelerinden topladığımız yemek atıklarını israf etmiyoruz. Bunları toplayarak yeni kurduğumuz 'Mama Üretim Tesisi'mizde sokak hayvanlarımız için mamaya dönüştürüyoruz. Mama üretim ekibimiz düzenli olarak her gün 25 adet yemekhaneden atıkları topluyor.

Toplanan yemek atıkları tesisimizde önce içerisindeki ekmek, kemik ya da büyük parçalar parçalayıcıdan geçirildikten sonra mama üretim makinemize atılarak belli bir işlemden geçiriliyor. Ortalama 18 saatte üretilen mamalar, mama formunu alması için pelet makinasından geçiriliyor. Peletlenen mamalar daha sonrasında kurutularak hazır hale getiriliyor. Sonrasında belediyemiz doğal yaşam alanında bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor. Bu sıfır atık çalışmamızla ayrıca doğanın korunmasına da katkı sağlamış oluyoruz. Bu çalışmaya başladığımızdan beri aylık yaklaşık 1 milyon TL tasarruf ettik. Çalışmada emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Palancıoğlu, bu yeni uygulama sayesinde hem atık yemek israfının önüne geçildiğini hem de belediye bütçesinden tasarruf sağlandığını da hatırlattı.