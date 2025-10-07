İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 il merkezli 7 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 78 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Göçmen kaçakçılığı, usulsüz rapor, uyuşturucu ve tefecilik suçlarından 46’sı tutuklandı. 1 milyar 40 milyon TL’lik mal varlığına tedbir konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Son 2 haftada 78 şüpheli yakalandı; 46’sı tutuklandı, 27’sine adli kontrol uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin suçlarını sıralayan Bakan Yerlikaya; Muğla'da göçmen kaçakçılığı, Kırklareli'de özel eğitim merkezlerinden usulsüz raporlarla haksız kazanç, Kahramanmaraş'ta organize uyuşturucu ticareti, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da yüksek faizle tefecilik olduğunu duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1975424791981990213

MASAK verileriyle tespit edilen “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunda, 7 işyeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsaya toplam 1 milyar 40 milyon TL değerinde tedbir konuldu.

Jandarma İl Komutanlıkları, MASAK ve savcılıklar soruşturmayı sürdürüyor.