Düzce'de, İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine dair geniş çaplı bir çalışma yapıldı. Aramalarda esrar, kenevir ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 960 gram kubar esrar, 45 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 5 kilo gübre, 5 litre kimyasal tarım ilacı, 2 adet öğütücü, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Düzce’de asayişi ve huzurunun devamlılığıiçin çalışmalarımızla ilgili kararlılık mesajı verdi.