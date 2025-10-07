Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vaatlerinden olan ‘Bilim Tırı’ bağlamındaki ‘Mobil Dijital Gençlik Merkezi’, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle hayata geçti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de gençlere ve öğrencilere yönelik hizmetleri ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultudaki önemli bir projesini daha çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde hayata geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde hayata geçirdiği Mobil Dijital Gençlik Merkezi’nin saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Devrim Şavlı, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Mehter takımının mini konseri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye sevdalı olduklarını vurgulayarak, “Şehrimizi seviyoruz, gençlerimizi seviyoruz, şehrimize sevdalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle; ‘aşk ile çalışan yorulmaz.’ Biz bir iş bitince diğer işe koyularak yorgunluğumuzu gideren bir anlayışın sahibiyiz” dedi.

Mobil Dijital Gençlik Merkezi’ne dair bilgiler de paylaşan Başkan Büyükkılıç, projenin milli teknoloji hamlesine güç katacağına işaret ederek, “Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek gençlerimizin ufkunu açacak böyle bir projeyi milli teknoloji hamlesine dönüştürecek ve güç katacak bir çalışma olarak görüyoruz. Bu mobil tırımız 16,5 metre dorsesi, 20 metre uzunluğuyla tam donanımlı bir eğitim aracı. Bu eğitim aracımızın genişleyebilir yapısıyla da alan verimliliği açısından ayrıca bir zenginlik katmakta. Mobil olması gerektiğinde ilçelerimize ya da şehrimizin merkezindeki her alana rahatlıkla ulaşacak konumda olduğunu, hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde gençlerimizle dijital ortamı buluşturma yönünde çalışma yapacağımızı paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, gençlere dijital dünyanın esiri değil, hâkimi olmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, Mobil Dijital Gençlik Merkezi üzerinde 11 tane güneş paneli ve 35 kilowatt’lık jeneratör bulunduğunu, 22 kişilik eğitim alanı kapasitesine sahip merkezin güvenlik kameraları ile 7/24 güvenlik sağlandığını belirtti. Mutfak, sunucu odası, tuvalet, akıllı tahta ve bilgisayar donanımları ile Mobil Dijital Gençlik Merkezi’nin modern bir sınıf ortamı sunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, merkezin engelli asansörü ile de engeli olan bireylere kolaylıkla hizmet vereceğini söyledi.