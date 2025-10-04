Yapay zeka programı CHATGPT, Süper Lig’de haftanın maç sonuçlarını tahmin etti. Derbi haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 yeneceğini tahmin etti. İşte ayrıntılı yapay zekanın Süper Lig maçları tahmini
İSTANBUL (İGFA) – İşte yapay zeka programı CHATGPT’in Süper Lig maçları tahmini;
Galatasaray – Beşiktaş: 2‑1
Samsunspor – Fenerbahçe: 0‑2
Gençlerbirliği – Alanyaspor: 1‑2
Kocaelispor – Eyüpspor: 1‑1
Kasımpaşa – Konyaspor: 1‑0
Karagümrük – Gaziantep FK: 2‑1
Göztepe – Başakşehir: 1‑1
Galatasaray – Beşiktaş (Derbi)
Galatasaray galibiyeti: %55
Beraberlik: %25
Beşiktaş galibiyeti: %20
Olası skorlar:
2‑1 (%24)
1‑0 (%20)
2‑2 (%14)
3‑1 (%12)
Samsunspor – Fenerbahçe
Fenerbahçe galibiyeti: %65
Beraberlik: %20
Samsunspor galibiyeti: %15
Olası skorlar:
0‑2 (%28)
1‑2 (%22)
0‑3 (%16)
1‑1 (%10)
Gençlerbirliği – Alanyaspor
Alanyaspor galibiyeti: %50
Beraberlik: %30
Gençlerbirliği galibiyeti: %20
Olası skorlar:
1‑2 (%25)
0‑1 (%18)
1‑1 (%16)
0‑2 (%12)
Kocaelispor – Eyüpspor
Eyüpspor galibiyeti: %45
Beraberlik: %35
Kocaelispor galibiyiyeti: %20
Olası skorlar:
1‑2 (%22)
1‑1 (%20)
0‑2 (%15)
2‑2 (%10)
Kasımpaşa – Konyaspor
Kasımpaşa galibiyeti: %40
Beraberlik: %35
Konyaspor galibiyeti: %25
Olası skorlar:
1‑1 (%22)
1‑0 (%18)
2‑1 (%15)
0‑1 (%13)
Karagümrük – Gaziantep FK
Karagümrük galibiyeti: %38
Beraberlik: %32
Gaziantep FK galibiyeti: %30
Olası skorlar:
2‑1 (%20)
1‑1 (%18)
1‑2 (%16)
0‑0 (%12)
Göztepe – Başakşehir
Beraberlik: %35
Göztepe galibiyeti: %33
Başakşehir galibiyeti: %32
Olası skorlar:
1‑1 (%20)
1‑0 (%18)
0‑1 (%16)
2‑2 (%14)
RİSK DENGESİ GÖZETİLMİŞ İDDİA KUPONU ÖNERİSİ
KUPON 1: ORTA RİSKLİ (3 MAÇ - KOMBİNE)
Toplam oran: Yaklaşık 5.00 – 6.00 arası
Samsunspor – Fenerbahçe 2 (Fenerbahçe kazanır) 1.40 Fenerbahçe güçlü kadrosuyla favori
Galatasaray – Beşiktaş 1 (Galatasaray kazanır) 1.70 Evinde Galatasaray ağır basıyor
Kasımpaşa – Konyaspor Alt 2.5 Gol 1.90 Dengeli, az gollü bir maç bekleniyor
KUPON 2: SİSTEM 2/3 – SÜRPRİZLİ VE ORANI YÜKSEK
Toplam oran (3’ü de gelirse): Yaklaşık 10.00+
Karagümrük – Gaziantep FK Karagümrük kazanır 2.30 İç saha avantajı öne çıkıyor
Göztepe – Başakşehir Beraberlik 3.00 İki denk takım, beraberlik yakın
Kocaelispor – Eyüpspor 2 (Eyüpspor kazanır) 2.00 Ligde formda bir Eyüpspor var
EKSTRA ALTERNATİFLER (CANLI/ORAN TAKİBİ İÇİN)
Galatasaray – Beşiktaş: 2.5 ÜST (1.60)
Karagümrük – Gaziantep FK: KG VAR (1.55)
Samsunspor – Fenerbahçe: Fenerbahçe ilk yarı kazanır (1.85)