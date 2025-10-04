Yapay zeka programı CHATGPT, Süper Lig’de haftanın maç sonuçlarını tahmin etti. Derbi haftasında Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 yeneceğini tahmin etti. İşte ayrıntılı yapay zekanın Süper Lig maçları tahmini

İSTANBUL (İGFA) – İşte yapay zeka programı CHATGPT’in Süper Lig maçları tahmini;

Galatasaray – Beşiktaş: 2‑1

Samsunspor – Fenerbahçe: 0‑2

Gençlerbirliği – Alanyaspor: 1‑2

Kocaelispor – Eyüpspor: 1‑1

Kasımpaşa – Konyaspor: 1‑0

Karagümrük – Gaziantep FK: 2‑1

Göztepe – Başakşehir: 1‑1

Galatasaray – Beşiktaş (Derbi)

Galatasaray galibiyeti: %55

Beraberlik: %25

Beşiktaş galibiyeti: %20

Olası skorlar:

2‑1 (%24)

1‑0 (%20)

2‑2 (%14)

3‑1 (%12)

Samsunspor – Fenerbahçe

Fenerbahçe galibiyeti: %65

Beraberlik: %20

Samsunspor galibiyeti: %15

Olası skorlar:

0‑2 (%28)

1‑2 (%22)

0‑3 (%16)

1‑1 (%10)

Gençlerbirliği – Alanyaspor

Alanyaspor galibiyeti: %50

Beraberlik: %30

Gençlerbirliği galibiyeti: %20

Olası skorlar:

1‑2 (%25)

0‑1 (%18)

1‑1 (%16)

0‑2 (%12)

Kocaelispor – Eyüpspor

Eyüpspor galibiyeti: %45

Beraberlik: %35

Kocaelispor galibiyiyeti: %20

Olası skorlar:

1‑2 (%22)

1‑1 (%20)

0‑2 (%15)

2‑2 (%10)

Kasımpaşa – Konyaspor

Kasımpaşa galibiyeti: %40

Beraberlik: %35

Konyaspor galibiyeti: %25

Olası skorlar:

1‑1 (%22)

1‑0 (%18)

2‑1 (%15)

0‑1 (%13)

Karagümrük – Gaziantep FK

Karagümrük galibiyeti: %38

Beraberlik: %32

Gaziantep FK galibiyeti: %30

Olası skorlar:

2‑1 (%20)

1‑1 (%18)

1‑2 (%16)

0‑0 (%12)

Göztepe – Başakşehir

Beraberlik: %35

Göztepe galibiyeti: %33

Başakşehir galibiyeti: %32

Olası skorlar:

1‑1 (%20)

1‑0 (%18)

0‑1 (%16)

2‑2 (%14)

RİSK DENGESİ GÖZETİLMİŞ İDDİA KUPONU ÖNERİSİ

KUPON 1: ORTA RİSKLİ (3 MAÇ - KOMBİNE)

Toplam oran: Yaklaşık 5.00 – 6.00 arası

Samsunspor – Fenerbahçe 2 (Fenerbahçe kazanır) 1.40 Fenerbahçe güçlü kadrosuyla favori

Galatasaray – Beşiktaş 1 (Galatasaray kazanır) 1.70 Evinde Galatasaray ağır basıyor

Kasımpaşa – Konyaspor Alt 2.5 Gol 1.90 Dengeli, az gollü bir maç bekleniyor

KUPON 2: SİSTEM 2/3 – SÜRPRİZLİ VE ORANI YÜKSEK

Toplam oran (3’ü de gelirse): Yaklaşık 10.00+

Karagümrük – Gaziantep FK Karagümrük kazanır 2.30 İç saha avantajı öne çıkıyor

Göztepe – Başakşehir Beraberlik 3.00 İki denk takım, beraberlik yakın

Kocaelispor – Eyüpspor 2 (Eyüpspor kazanır) 2.00 Ligde formda bir Eyüpspor var

EKSTRA ALTERNATİFLER (CANLI/ORAN TAKİBİ İÇİN)

Galatasaray – Beşiktaş: 2.5 ÜST (1.60)

Karagümrük – Gaziantep FK: KG VAR (1.55)

Samsunspor – Fenerbahçe: Fenerbahçe ilk yarı kazanır (1.85)