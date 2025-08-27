Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tarımsal ürün ithalatı ve ilgili hizmet alımları için yeni ihale yönetmeliğini hayata geçirdi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, şeffaflık, rekabet ve verimliliği artırmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), ithalat yoluyla tarımsal ürün alımları ve buna bağlı hizmet alımları için yeni bir ihale yönetmeliği yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ve Buna İlişkin Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği”, TMO’nun merkez ve taşra teşkilatında uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisna hükümleri kapsamında, tarımsal ürün ithalatı ve taşıma, sigorta, gözetmenlik gibi hizmet alımlarını kapsadı.

İhalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele ve kaynakların verimli kullanımı öncelikli ilkeler olarak belirlendi.

İhale usulleri açık ihale ve pazarlık usulü olarak tanımlanırken, protokol ile doğrudan ithalat, doğrudan temin ve çerçeve anlaşma gibi yöntemler de kullanılabilecek.

Komisyonlar ve Teminatlarİhale komisyonları en az beş kişiden oluşacak ve merkez ile taşra teşkilatında farklı yapılarla görev yapacak. İhalelerde geçici teminat teklif bedelinin en az yüzde 3’ü, kesin teminat ise en az yüzde 6’sı oranında alınacak. Yabancı devlet kurumlarından yapılan alımlarda teminat aranmayabilecek. Aşırı düşük tekliflerin sorgulanması ve yaklaşık maliyetin belirlenmesi için detaylı kurallar getirildi.

İhale sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibiyle sözleşme imzalanacak.

Sözleşmelerde iş artışı yüzde 20’ye kadar yapılabilecek, mücbir sebeplerle fesih durumunda teminatlar iade edilecek.

İhale süreçleri Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülebilecek, ilanlar ise gazeteler, internet siteleri veya ticaret ataşelikleri aracılığıyla duyurulacak.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz