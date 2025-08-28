Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz 2025’te ihracatın yüzde 11 artarak 24,9 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdığını duyurdu. Yıllıklandırılmış ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, dış ticaret açığı yüzde 11,8 azalarak 6,4 milyar dolara geriledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile iş birliğiyle bugün açıklanan Temmuz 2025 dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, Temmuz ayında ihracatın yüzde 11 artarak 24,9 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı.

Yıllıklandırılmış ihracat, 8 milyar dolarlık artışla 269,4 milyar dolara yükselerek 270 milyar dolar sınırına dayandı.İhracat ve İthalat PerformansıBolat, 2025’in ilk 7 ayının 6’sında aylık mal ihracatında artış sağlandığını belirtti. Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 5,1 artarak 156,3 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6,9 artarak 212,2 milyar dolar oldu.

Yıllıklandırılmış ithalat 14 milyar dolar artışla 357,7 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı, Temmuz’da yüzde 11,8 azalarak son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,5 ile son 9 ayın zirvesine çıktı.

Bakan Bolat, artan mal ve hizmet ihracatı sayesinde Temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesinin beklendiğini ifade etti.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 6 milyar dolar artarak 88,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN İHRACAT ARTIŞI

Bolat, AB-27’nin ithalatındaki durgunluk, zayıf dış talep, bölgedeki savaşlar, iç karışıklıklar, tarife artışlarının oluşturduğu belirsizlikler ve zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler ve ticari diplomasi faaliyetlerimiz, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar veriyor” dedi.