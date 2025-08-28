Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği destekle, Sanat Sokağı yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - “Kesişen İzler” adlı sergi, yerli ve yabancı sanatçıların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi koleksiyonunda yer alan seçkin eserlerinden oluşuyor.

“Kesişen İzler” adlı serginin açılışı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Biçim, çizgi, renk ve malzeme açısından büyük bir çeşitlilik sunan sergide; farklı dönemlerden, farklı coğrafyalardan ve farklı sanat anlayışlarından izler bir araya geliyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Balaban, Renate Moran ve Ernst Hager gibi çağdaş sanatın önde gelen isimlerinin eserleri, “Kesişen İzler” sergisinde buluşuyor.

Sergide, köy yaşamını ve halk insanını soyut imgelerle yorumlayan İbrahim Balaban’dan, Kibele mitini çağdaş renklerle yeniden canlandıran Renate Moran’a; sade geometrilerle kadın figürleri işleyen Ernst Hager’den, Anadolu’nun kültürel mirasını eserlerine taşıyan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na kadar birçok önemli sanatçının izleri yer alıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2002 yılından bu yana sürdürdüğü sanat projelerinin yeni halkası olan bu sergi, sanatseverlerin yollarının yeniden kesişmesi amacıyla hazırlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Kesişen İzler” sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, uzun yıllardır biriktirilen sanat koleksiyonunun Eskişehirli sanatseverlerle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sergide yer alan eserlerin bağımsız üretimler olduğunu ancak sezgi ve öngörüyle kolektif bir yapı oluşturduğunu vurgulayan Ünlüce, “Sanat, kendimizi ve hayatı anlamanın bir yoludur. Bu eserlerde hepimiz kendimizden bir şeyler bulacağız” dedi. Başkan Ünlüce, koleksiyona katkı sunan tüm sanatçılara ve emek verenlere teşekkür ederek, bu birikimi sergilemekten gurur duyduklarını ifade etti.

Sanatın birleştirici gücünü Eskişehirlilerle buluşturan “Kesişen İzler” sergisi, 27 Eylül 2025 tarihine kadar Sanat Sokağı’nda ziyaret edilebilir.