Kayseri Şeker’in 70. Olağan Genel Kurulu, şirket merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı genel kurula; Türkiye Varlık Fonu, Pankobirlik, Konya Şeker ile pancar kooperatiflerinin temsilcileri de katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker yönetim kurulu üyesi Adem Öner ile bağımsız üyeler Şaban Güner ve Prof. Dr. Mehmet Arslan’ın görev süresi sona erdi. Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen Aziz Murat Uluğ yönetim kurulu üyeliğine devam ederken, Pankobirlik Genel Müdürü Tolga Demirhan ise ilk kez Kayseri Şeker Yönetim Kurulunda yer aldı. 7’den 9’a çıkartılan yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Hurşit Dede, Gökhan Güzar, Aziz Murat Uluğ, Harun Halıcı, Tolga Demirhan, Serdar Turan, Anfer Yılmaz, Ender Batukan ve Mustafa Çeçen.

Genel kurul’da değerlendirmelerde bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuşmasında, Kayseri Şeker’in sektördeki öncü rolüne dikkat çekerek, “Kayseri Şeker, ilk ve yenilikçi uygulamalarla yoluna devam edecek, sektördeki liderliğini daha da güçlendirecektir” dedi.

Sektöre ilişkin kritik uyarıları da dile getiren Başkan Akay; nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanımının sıkı denetlenmesinin, hem halk sağlığı hem de pancar üreticisinin emeğinin korunması açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Tarımsal üretimde suyun verimli ve tasarruflu kullanılmasına da dikkati çeken Başkan Akay, geleceğin gıda güvenliği açısından su yönetiminin stratejik önemde olduğunu söyledi.

Başkan Akay, Türkiye genelinde yapılan açığa pancar ekimi sorununun, sektör için ciddi bir tehdit oluşturduğunun ve üretim planlamasında disiplinin korunmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Şeker fiyatının uzun süredir çok ucuz kaldığına da vurgu yapan Akay, bu durumun hem üretici, hem de sektör açısından sürdürülebilirliği zorladığına dikkatleri çekti.

Başkan Akay, genel kurulda yaptığı konuşmasını, Kayseri Şeker’in sektörde öncü rolünün, ilk ve yenilikçi uygulamalarla devam edeceğini belirterek noktaladı.