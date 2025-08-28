CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Mersin Milletvekili Talat Dinçer, DİSK Emekli-Sen üyeleriyle buluşarak emeklilerin düşük maaşlar ve sağlık hakkı sorunlarına dikkat çekti. Emekliler, sendikal haklarının tanınması ve insanca yaşam taleplerini yükseltti.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, DİSK Emekli-Sen üyeleriyle bir araya gelerek emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorlukları TBMM gündemine taşıdı. Gündoğdu, “Emekliler yıllarca prim ödedi, devletin kasasını ayakta tuttu. Ancak bugün düşük maaşlarla geçinemiyor, sağlık hizmetlerinde katkı payı ödüyor. Bu, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz” dedi.

Emeklilerin insanca yaşam, eşit sağlık hakkı ve sosyal güvence taleplerinin sosyal barış için kritik olduğunu vurgulayan Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Emekli-Sen’in mücadelesine destek verdi.

DİSK EMEKLİ-SEN’DEN SENDİKAL HAK ÇAĞRISI

DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar, emeklilerin sadece kendi sorunları için değil, kadına şiddetten çevre sorunlarına kadar geniş bir yelpazede mücadele ettiğini belirtti.

“Emekli sendikasının kapatılmasına karşıyız. ‘Emeklinin sendikası olmaz’ anlayışını kabul etmiyoruz” diyen Yanar, 5510 sayılı yasanın düzenlenerek emeklilerin rahatlatılmasını talep etti.

“ÜLKE RAYDAN ÇIKTI”

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, “Emeklinin 15-16 bin lira maaşla geçinmesi imkânsız. Esnaf siftah yapmadan dükkân kapatıyor. Ülke idaresi raydan çıkmış, eğitim, ekonomi, hukuk ve adalet yok edilmiş durumda” dedi.

Dinçer, insanların fişlenme korkusuyla düşüncelerini ifade edemediğini, toplumsal huzurun bozulduğunu vurguladı ve CHP’nin bu sorunlara çözüm için iktidara talip olduğunu belirtti.

EMEKLİLERDEN ÇOCUK VE TORUN DESTEKLİ MAAŞ TALEBİ

İzmir Muğlalılar Derneği Başkan Yardımcısı ve DİSK Emekli-Sen Kurultay Delegesi Cumhur Taşdelen, emeklilerin insanca yaşam hakkı olduğunu söyleyerek, “Emekliler, torunlarının yanında ezilmemeli. Maaşlara çocuk ve torun sayıları da eklenmeli” dedi. Taşdelen, Bağ-Kur prim borcu olan işverenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamamasını eleştirerek, bunun Anayasa’daki evrensel sağlık hakkı ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

EMEK PARTİSİ: “ŞALTERİ İŞÇİ KAPATIR”

Emek Partisi üyesi Göksen Tezyürek, toplantıda işçilerin örgütlü gücüne vurgu yaparak, “Şalteri kapatacak olan işçidir. Korkutana korku salmak için işçiyi yanınıza alın” dedi. İzmir’in siyasi tablosuna değinen Tezyürek, “İzmir çantada keklik değil. Genç Parti’ye yüzde 25 oy vermiş bir şehir burası” diyerek emekçilerin siyasette belirleyici olduğunu vurguladı.

Toplantı, emeklilerin sendikal haklarının tanınması ve sorunlarının çözümü için Meclis’te adım atılması çağrısıyla sona erdi.