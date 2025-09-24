Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’ın isim alışının 100. yılını “Uludağ 100 Yaşında Sergisi” ve iki kitap tanıtımıyla kutluyor. 27 Eylül 2025’te Kent Müzesi’nde başlayacak etkinlik, Uludağ’ın mitolojiden günümüze yolculuğunu anlatacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Uludağ’ın isim alışının 100. yılını kutlamak için kapsamlı bir etkinlik düzenliyor.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa Kent Müzesi’nde açılacak “Uludağ 100 Yaşında Sergisi” ile “Dağın Kızı” ve “Dr. Osman Şevki Uludağ” kitaplarının tanıtımı yapılacak.

Sergi, Uludağ’ın mitolojideki yeri, Olympos’tan Keşiş Dağı’na ve nihayet Uludağ ismine kavuşma hikayesini belge ve görsellerle anlatacak.

27 Eylül-31 Aralık 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, Uludağ’ın doğal güzelliklerinin yanı sıra bilim, sanat ve Bursalıların günlük yaşamındaki popüler izlerini nostaljik bir bakış açısıyla ele alacak.

Açılışta tanıtılacak “Dağın Kızı” ve Uludağ’ın isim babası “Dr. Osman Şevki Uludağ” kitapları, kentin simgesi olan dağın kültürel ve tarihi önemine ışık tutacak.