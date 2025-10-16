Enerji sektöründe dijitalleşme alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Uludağ Elektrik, elektronik fatura uygulamasıyla çevre dostu çözümlerini güçlendiriyor. 1,9 milyondan fazla abonenin tercih ettiği bu sistem sayesinde müşteriler, faturalarına dijital olarak güvenle ulaşabiliyor. Şirket, kağıt tüketimini azaltarak karbon ayak izinin azaltılmasına destek oluyor ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren; ayrıca Türkiye'deki büyük ölçekli müşterilere enerji tedarik eden Uludağ Elektrik, çevre odaklı dijital çözümlerini hızla yaygınlaştırıyor.

Elektronik fatura uygulaması bu vizyonun önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Uygulama hem müşteri deneyimini iyileştiriyor hem de çevreye somut katkılar sunuyor.

Her yıl tonlarcakağıt tasarrufu sağlayan elektronik fatura sistemi, yaklaşık 39 ton karbondioksit salımını önlerken, 800 bin litreden fazla suyun korunmasınada katkıda bulunuyor.

Elektronik faturaya geçmek isteyen müşteriler, müşteri işlem merkezlerinden veya 444 6646 numaralı iletişim merkezini arayarak başvurularını kolayca gerçekleştirebiliyor.

Uludağ Elektrik, bu hizmetle bireysel kolaylık sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilir bir dünya için doğayı korumayı da hedefliyor.