Afyonkarahisar’da düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir vatandaşın yaralanmasıyla ilgili 22 şüpheli yakalanırken, 59 şarjör ve binlerce fişek ele geçirildi.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Jandarma Genel Komutanlığı, Sandıklı ilçesinde 16 Ağustos 2025’te bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu bir vatandaşın yaralanmasıyla ilgili operasyonda 22 şüpheliyi yakaladı.

38 adreste yapılan aramalarda 16 ruhsatsız av tüfeği, 25 tabanca, 14 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 59 şarjör ve bin 956 fişek ele geçirildi.

https://twitter.com/jandarma/status/1978711236545036654

Jandarma Genel Komutanlığı, “Hiçbir mermi havada kalmaz” sloganıyla suçluların peşinde olduklarını vurguladı.

Komutanlık, benzer suçlara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.