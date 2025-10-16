Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkağaç’ta yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliği ile Kırkağaç’ta 4 farklı noktada sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Hüseyin Kayadipli Caddesi 70 Sokak, Memiş Mahallesi 17 Sokak ile Tevfikiye Mahallesi 56 ve 72 sokakta yürütülen çalışmalarda yaklaşık 6 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hüseyin Kayadipli Sokak’ta incelemelerde bulundu. Başkan Besim Dutlulu’ya, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Başkan Danışmanları, CHP ilçe teşkilatı da eşlik etti. Başkan Besim Dutlulu, incelemesi sırasında, bölgede gerçekleştirilen çalışmaların detayları hakkında bilgiler aldı, bölge esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu.

Asfalt Hamlesi Tüm İlçelerde Devam Edecek

Asfalt çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Asfalt konusunda oldukça iddialıyız. Son 1 ayda 200 kilometre sathi kaplama, 15 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Kırkağaç’ta da yaptığımız asfalt çalışmaları da bölgenin öncelikli ihtiyaçları arasındaydı. Kırkağaç Belediyemiz ile işbirliği içerisinde, ihtiyaç duyulan alanlarda asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek en büyük motivasyon kaynağımız. Manisa’mızın 17 ilçesinde, halkımızın taleplerini dinleyerek çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Kırkağaç Esnafından Hizmetlere Tam Not

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, ilçedeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Dutlulu, vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti.