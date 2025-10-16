Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Lykos Yarı Maratonu, Pamukkale’nin eşsiz güzellikleri arasında sporseverleri buluşturacak.DENİZLİ (İGFA) - UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale travertenlerinin büyüleyici atmosferinde düzenlenecek halk koşusu, profesyonel sporcuların ötesinde, spor yapmayı seven herkese tarihi bir parkurda unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı sunacak. Katılımcılar, Pamukkale’nin beyaz travertenleriyle çevrili bu özel rotada koşarak hem sağlıklı bir etkinlikte yer alacak hem de doğa ile tarihin buluştuğu bir atmosferi yaşayacak.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN DAVET

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm sporseverleri bu heyecana davet ederek şunları söyledi: “Lykos Yarı Maratonu sadece profesyonel atletler için değil, sporu yaşamının bir parçası haline getiren tüm vatandaşlarımız için düzenlediğimiz bir etkinlik. Halk koşusu, Pamukkale’nin doğal ve kültürel zenginliklerini adım adım hissetmek isteyen herkesin katılabileceği bir şenlik havasında geçecek. Herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.”

LYKOS YARI MARATONU

Denizli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyon; 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik rekreatif koşu ve 5 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç ayrı parkurdan oluşuyor.

Katılımcılar, Pamukkale travertenlerinin eşsiz dokusundan Hierapolis’in tarihi sokaklarına kadar uzanan rotada, tarihle doğayı bir arada yaşayacak. İlk yılında 15 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımının beklendiği maraton için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Şu ana kadar 2 bini aşkın kayıt alınırken, güzergâh boyunca sağlık ekipleri, ambulanslar, ilk yardım noktaları ve gönüllü destek ekipleri görev yapacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale travertenlerinin korunması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde, çevresel etkilerin en aza indirileceği bir yönetim planı oluşturdu.

Profesyonel atletlerden amatörlere kadar her seviyeye hitap eden organizasyon, Denizli’nin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. İlk kez düzenlenecek olan Lykos Yarı Maratonu için kayıtlar www.lykosyarimaratonu.com adresinden yapılabilecek.