Sahaların güzellik kraliçesi ve magazin dünyasının dikkat çeken ismi Nevide Çiçek, sürpriz bir kararla Siverek Kadın Futbol Takımı’na transfer oldu!ŞANLIURFA (İGFA) - Antalya’dan Şanlıurfa yollarına uzanan bu transfer, hem futbol hem de magazin camiasında büyük yankı uyandırdı.

Güzel kaleci, hem mücadeleci ruhuyla hem de sahadaki kararlılığıyla dikkat çekiyor. “Yeni şehir, yeni takım, yeni hedefler… Ben mücadeleye her zaman hazırım.” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Nevide artık doğunun sıcak topraklarında, Siverek’in kalesinde dimdik duracak.

Bu transferle birlikte futbolun kalbi bir kez daha Nevide Çiçek adını konuşacak gibi duruyor!