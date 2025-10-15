Bursa'da İnegölspor, çocuklarda kulübe aidiyeti arttırmak adına şehirdeki tüm öğrencileri kapsayan bir kampanya başlattı. 60 bin ilk, orta ve lise düzeyi öğrenciye İnegölspor forması ve eşofmanı hediye edilecek kampanyada, projenin bütçesi yapılacak bağışlar ve sponsorlarla karşılanacak.BURSA (İGFA) - İnegölspor “Bir Çocuğun Mutluluğu, Dünyayı Güzelleştirir” sloganıyla kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında İnegöl’de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 60 bin öğrenciye İnegölspor forması ile İnegölspor eşofman seti hediye edilecek. Bu sayede gençlerin kulüp aidiyeti sağlanırken, her öğrenci kök taraftar olmuş olacak. Her öğrenci için bin TL maliyeti bulunan kampanya, 60 milyon TL bütçe ile hayat bulacak. Projenin maliyeti ise bağışlar ve sponsorluklarla karşılanacak.

KAMPANYA ÇOCUKLARIN AİDİYET DUYGULARINI YÜKSELTECEK

“Bir Çocuğun Mutluluğu, Dünyayı Güzelleştirir” kampanyasının duyurusu bugün kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile kulüp yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Kani Ademoğlu şöyle konuştu: “Bugün İnegölspor’umuz adına başlatacağımız kampanya için bir aradayız. İnegölspor’dan geleceğe dair dev bir miras… Bizim için spor yalnızca rekabet değil, toplumsal birlikteliğin, şehir aidiyetinin ve geleceğe yatırımın en güçlü aracıdır. Bu büyük sosyal sorumluluk projesini başlatırken de temel düsturumuz şu oldu; ‘Bir Çocuğun Mutluluğu, Dünyayı Güzelleştirir’. Bu inançla İnegöl’deki ilk, orta ve lise çağındaki 60 bin evladımıza dokunmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizin yapacağı 1000 TL’lik set bedeliyle yapacakları desteklerle, 60 bin öğrencimize İnegölspor forması ve eşofman seti hediye edeceğiz. Üzerlerine giyecekleri Bordo-Beyaz forma, onları kök taraftar yapacak, kulübe ve şehre olan bağlılıklarının kalıcı bir sembolü olacak, aidiyet duygularını yükseltecektir.”

“Bu proje, aynı zamanda İnegöl’ün ekonomik gücüne de bir destektir. ‘Bir Çocuğun Mutluluğu, Dünyayı Güzelleştirir’ ilkesiyle çıktığımız bu yolda 60 bin forma ve 60 bin eşofman olmak üzere toplamda 120 bin kalem ürün siparişi vererek, yerel tekstil sektörümüze somut bir iş hacmi yaratıyor ve istihdama katkı sağlıyoruz. Bu, manevi tatmini ekonomik canlılıkla birleştiren şeffaf ve güvenilir bir model oluşturuyoruz. Başta Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız olmak üzere tüm hayırseverlerimizi ve İnegöl halkını geleceğimize yaptığımız bu tarihi yatırıma destek olmaya davet ediyorum. Haydi hep birlikte, bir çocuğun mutluluğu dünyayı güzelleştirir diyerek 60 bin gencimizi bir takım haline getirelim.”

BAŞKAN TABAN’DAN YÖNETİME TEBRİK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İnegölspor’un yaptığı kampanya duyurusuna destek vermek adına burada olduklarını ifade ederek, “Öncelikle düşünce ve gayretlerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Yine takımımız sezon kapsamında iyi gidiyor. Diğer profesyonel kulübümüz Kafkasspor aynı şekilde. Amatör kulüplerimiz de inşallah güzel organizasyonlar içerisinde yer alacaklar. Burada da İnegölspor’umuzun sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehrimizdeki 60-65 bin öğrencimizin sporla ilişkisini arttırmak hem İnegölspor ile ilgili aidiyetin hissettirilmesi gibi ve onların sporun içerisine davet edilmesi gibi kazanımları olan güzel bir projeleri var” dedi.

Projeye katkı ve destek verenlere teşekkür eden Başkan Taban, “İnegöl’ümüz özellikle iş dünyası geniş, hayırseveri bol olan, bu manada da çok gayretli bir şehir. Dolayısıyla çocuklarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi hem sevindirmiş olacağız. Ben projenin hayırlı olmasını diliyorum. Burada tabi hep birlikte destek olarak İnegölspor’umuz üzerinden bu katkıyı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Projede emeği olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İNEGÖL, SPOR ALANINDA DA ÜRETEN BİR ŞEHİR

Kaymakam Eren Arslan da kampanyanın hayırlı olmasını dileyerek “İçerisinde hem şehrimize olan aidiyet, spora olan aidiyet, İnegölspor’a olan aidiyet, bağlılık ve çocuklarımızı sevindirmeyi içerisinde barındıran çok kapsamlı bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporun şehrimizdeki algısının ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehrimizde 2 profesyonel takımımız, voleybolda yine hem bayanlar hem erkekler liginde mücadele eden takımlarımız, amatör branşlarda onlarca takımımız var. Bu şehir bir sanayi şehri, üreten şehir olduğu gibi spor alanında da üreten bir şehir. Bu üretme vasfını spor alanında da gösteriyor. Bu alanda mazisi çok büyük başarılarla dolu, büyük sporcular yetiştirmiş bir şehrin gelecekte de bu aidiyetle daha büyük başarılar elde etmesi adına bu kampanyanın önemli bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar kulüplerimize katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah aynı destek devam edecektir. Bizler de hem okullarımızda hem de bulunduğumuz her alanda bu kampanyayı destekleyici mahiyette sorumluluk sahibi olacağız, rol üstleneceğiz” ifadelerinde bulundu.