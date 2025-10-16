Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yeşilhisar ilçesinde çiftçi Ahmet Turan Tuncer’in tarlasında gerçekleştirilen pancar söküm programına katıldı. Hasat programında konuşan Akay, şeker pancarının Türkiye tarımı açısından son derece stratejik bir ürün olduğuna dikkat çekti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar tarımına sahip çıkılmasının Türk tarımının geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Şeker pancarı sadece çiftçimizin değil, ülkemizin ekonomik ve gıda güvenliği açısından da çok kıymetli bir üründür.” ifadelerini kullandı.

Su konusuna da değinen Akay, su kaynaklarının her geçen yıl azaldığını hatırlatarak Kayseri Şeker olarak suyun verimli kullanılması ve alternatif üretim yöntemleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kayseri Şeker’in üretim hedeflerine de değinen Akay, üç fabrikada toplam 14 bin çiftçiyle sözleşmeli üretim yürüttüklerini belirterek, “Bu yıl 3,4 milyon ton pancar ve 473 bin ton şeker üretimi hedefliyoruz. Bu üretimle Kayseri Şeker, Türkiye’nin toplam şeker üretiminin yüzde 17’sini karşılayacaktır.” dedi. Akay ayrıca, Yeşilhisar bölgesinde de yüksek verim beklendiğini ifade etti.

Konuşmasında 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne de değinen Akay, kadın çiftçilere özel mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türk tarımının görünmeyen kahramanları olan kadın çiftçilerimiz, üretimin ve bereketin en önemli gücüdür. Kadın emeği olmadan sürdürülebilir tarım mümkün değildir. Tüm kadın çiftçilerimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.”

Akay, konuşmasının sonunda, “Kayseri Şeker olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Dün olduğu gibi bugün de çiftçimize sahip çıkmaya, gelirini artırmaya var gücümüzle çalışacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeşilhisar’da düzenlenen pancar söküm programına; Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Demir, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çeçen ve Serdar Turan, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Programa ayrıca AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu, MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Harun Çayabatmaz ve CHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Emray da katılarak çiftçilerin bereketine ortak oldu.