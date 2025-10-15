TCDD, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi dolayısıyla 19 Ekim 2025'ten itibaren Yenice-Toprakkale arasında demiryolu hattını kapatıyor. 2 yıl boyunca Erciyes Ekspresi ve Adana-İskenderun tren seferleri yapılmayacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı inşaat çalışmaları nedeniyle Yenice-Toprakkale arasında demiryolu hattının kapanacağını açıkladı.

Bu kapsamda, 19 Ekim 2025’ten itibaren 2 yıl süreyle Erciyes Ekspresi ve Adana-İskenderun bölgesel tren seferleri yapılmayacak.

TCDD’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, inşaat çalışmaları nedeniyle aşağıdaki tren seferleri geçici olarak durdurulacak:

Kayseri-Adana-Kayseri hattında karşılıklı çalışan Erciyes Ekspresi ile Adana-İskenderun-Adana hattında günde karşılıklı çalışan bölgesel trenlere ait 4 sefer geçici olarak durdurulacak.

Sefer iptallerinin hattın modernizasyon ve yüksek standartlı demiryolu projesinin tamamlanması için gerekli olduğu kaydedildi.