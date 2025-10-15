Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde 16’sı kadın toplam 110 kaymakam adayına seslendi. Erdoğan, "Kibirden uzak durun, halkın duasını alın" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, kaymakamların devletin temel önceliği olan vatandaşın huzur ve refahına hizmet edeceğini vurgulayarak, “Altyapı, ticaret, tarım, sağlık, adalet ve eğitimle her ilçemizi kalkındırmak zorundayız. İnancı, kimliği, kökeni ne olursa olsun 783 bin kilometrekarede yaşayan herkes eşit ve onurlu vatandaşımızdır. Bin yıllık devlet geleneğimiz, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibiyle şekillenmiştir.” dedi.

Kaymakamların ilçelerde Cumhurbaşkanını temsil edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafın, köylünün, çiftçinin sorunlarına çözüm arayacak, vatandaşın derdiyle hemdert olacaksınız. Bu görev, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Dört duvar arasına hapsolup mesaiyle sınırlı kalmaz. Uykunuzdan, ailenizden feragat ederek vatandaşın yanında olacaksınız. Devletin gören gözü, işiten kulağı, şefkat kucağı olacaksınız. Adaletten şaşmayın, haklıyı haksıza ezdirmeyin” diye konuştu.

"KİBİR ZEHRİNDEN UZAK DURUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kaymakamlara devlet yönetimindeki tecrübelerini aktararak, “Makamlar gelip geçicidir, aslolan milletin duasını almaktır. Kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutun” uyarısında bulundu.

Hz. Peygamber’in, “İdareci kapısını yoksula kapatırsa, Allah da cennetin kapısını onun yüzüne kapatır” hadisini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kapınızı çalana tepeden bakmayın. Kalp kırmamaya özen gösterin” dedi. Türk insanının mahcup ve mağrur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Derdini reklam etmez. Muhtaçlar size gelmesini beklemesin, kapı kapı dolaşıp onları siz bulun. ‘Harabat ehlini hor görme, defineye malik viraneler var’ diyerek, dış görünüşe aldanmayın” çağrısı yaptı.

Kaymakamların ileride kritik görevler üstleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını dilerken, 110 kaymakam adayının kura ile görev yerlerine atanması gerçekleştirildi.