Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurumlar arası güçlü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğinde olduğu “Bağımsızlık Seferberliği İş Birliği Protokolü” kentteki kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak iradesiyle bağımlılıklara karşı toplumsal bir dayanışma modeli oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi, taraf olduğu protokol kapsamında “Bağımsızlık Seferberliği” çatısı altında kentte yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak, aynı zamanda farkındalık ve rehabilitasyon alanlarında yeni projeler geliştirecek.

Öte yandan protokol çerçevesinde, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütülerek, toplumun her kesiminin bu mücadeleye katılımı teşvik edilecek. Yürütülecek çalışmalarla birlikte özellikle gençler arasında bağımlılık riskinin azaltılması, eğitim, sağlık, spor ve manevi destek temelli uygulamaların yaygınlaştırılması planlanıyor.

ŞAHİN: “BAĞIMLILIĞA KARŞI ÖRNEK BİR MODEL ORTAYA KOYDUK”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep modeli, birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğar anlayışıyla şekillenen bir koordinasyon sistemidir. Bu birliktelik, şehrimizin bağımlılıkla mücadelede öncü bir şehir olmasını sağladı” dedi. Şahin, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında aile değerlerini öne çıkaran “iyi oyunlar, iyi alışkanlıklar” projesini de hayata geçirdiklerini belirtti.

“YEŞİLAY İLE BİRLİKTE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİMİZİ KURUYORUZ”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bağımlılıkla mücadele kapsamında oluşturduğu merkezlere de değinen Şahin, “Yeşil Aile Danışmanlık Merkezimizle 18 yaş altı çocuklarımızı koruma altına aldık. Şimdi bir adım daha ileri gidiyoruz. Yeşilay iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele merkezimizi kuruyoruz. Bu merkezde hem psikolojik destek hem tıbbi rehabilitasyon hizmetleri verilecek. Dört güçlü paydaşımız; devlet, yerel yönetim, sivil toplum ve üniversiteler, bu mücadelede tek yürek olacak” dedi.

VALİ ÇEBER: BÜYÜKŞEHİR VE YEŞİLAY ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise bağımlılıkla mücadelenin artık bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, “Gaziantep’te son iki yılda narkotik suçlarda yüzde 30’un üzerinde azalma var. Bu sonuçlar, alınan tedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Ancak kalıcı başarı için herkesin sorumluluk alması gerekiyor” dedi.

BÜYÜKŞEHİR, BAĞIMLILIĞA KARŞI YEŞİLAY İLE OMUZ OMUZA

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gaziantep’in hem Valiliğin himayesi, hem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğü, hem de dört büyük üniversitenin iş birliğiyle örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Dinç, “Bu şehirden çıkacak model Türkiye’nin bağımlılıkla mücadele tarihine geçecek. Biz buna inanıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bağımlılıkla mücadeleye verdiği öneme değinen Dinç, “9 Eylül 2024’te Sayın Başkanımız, büyük bir azimle, ‘Hocam büyük bir yangın var, biz bunun farkındayız. Vatanımızın hiçbir çocuğunu kaybetmeyelim istiyoruz’ dedi. O tarihten itibaren Yeşilay olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza çalışmaya başladık” diye konuştu.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen protokol, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti - Türkiye Yeşilay Vakfı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi arasında imzalandı.