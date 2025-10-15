Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı 110. Dönem Kaymakamlık Kura Töreni'nde, Kaymakamlık kursunu birincilikle bitiren Muhammed Mustafa Kara, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görevlendirildi. Erdoğan, törende yeni kaymakamlara mazbatalarını verdi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen 110. Dönem Kaymakamlık Kura Töreni’nde, dönemi birincilikle tamamlayan Muhammed Mustafa Kara, görev yeri olarak Bilecik’in Pazaryeri ilçesini seçti.

Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla bitirerek Türkiye birincisi olan Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, kura sonucunda Bilecik’in sakin, üretken ve gelişen ilçesi Pazaryeri’nde görev yapacak olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarıyla gerçekleşen törende, ülkenin dört bir yanına atanan yeni kaymakamlar mazbatalarını alırken, Kara’nın gösterdiği başarı da dikkat çekti.