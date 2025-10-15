TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığındaki TBMM Komisyonu’nda, Vakıflar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören 19 maddelik teklif ele alındı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye’nin köklü vakıf geleneğinin sürdürülebilirliğini vurguladı.

Kahramanmaraş deprem bölgesindeki seyahat acentalarına aidat muafiyeti ve marina ile limanlarda kimlik bildirme zorunluluğu gibi düzenlemeler öne çıktı.

VAKIF KÜLTÜRÜ VE DEPREM BÖLGESİ DESTEĞİ

Komisyonda sunum yapan Zeynep Yıldız, “Türkiye’nin köklü vakıf geleneğinin sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. Bu düzenleme, vakıf medeniyetimize katkı sunacak ve tarihi alanların en verimli şekilde yönetilmesini sağlayacak” dedi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen bölgelerdeki seyahat acentalarından 2025’te Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak, önceki dönem aidat borçları da silinceğini belirten Yıldız, Kimlik Bildirme Kanunu’nda yapılan değişiklikle marina, liman ve kıyı tesisi işletmecileri ile gemi ve deniz turizmi aracı kiralayanlara kimlik bildirme yükümlülüğü getirileceğini açıkladı.

Bu tesislerde kalanların kimlik bilgileri ile giriş-çıkış kayıtlarının tutulması zorunlu olacağını belirten Yıldız, düzenlemenin milli güvenlik ve asayişin tesisine katkı sağlayacağını söyledi.

DEM Parti’nin Anayasa’ya aykırılık önergesi reddedilirken teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.