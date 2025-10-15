Konya Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” kapsamında şehir genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadın çiftçileri Konya merkezde düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi.

KONYA (İGFA) - “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” dolayısıyla Konya genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadın çiftçiler, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kırsal kalkınmada kadınların rolüne dikkat çekmek ve üretici kadınlara moral desteği sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 31 ilçeden gelen kadın çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile bir araya geldi.

Tüm kadın çiftçilerin “Dünya Kadın Çiftçiler Günü”nü kutlayan Uslu, üretici kadınların emeklerinin Konya tarımına büyük değer kattığını vurguladı.

Program kapsamında Tropikal Kelebek Bahçesi’ni de gezerek keyifli bir gün geçiren kadın çiftçiler, kendilerini bu anlamlı günde unutmayarak Konya’da ağırladığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.