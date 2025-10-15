İçişleri Bakanlığı, radar cezalarında yüzde 10 toleransın kaldırılmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Trafik Kanunu değişiklik taslağına göre, yerleşim yerlerinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında 10 km/s tolerans devam edecek. Hız cezaları ise kademeli artırılacak.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayılan “radar cezalarında yüzde 10 tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s geçen sürücülere ceza kesileceği” iddialarını yalanladı.

Bakanlık, Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağında hız cezalarında tolerans uygulamasının devam ettiğini, yerleşim yerlerinde 5 km/s, yerleşim yeri dışında 10 km/s ilk aşım toleransının korunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taslakta hız cezalarının oransal artış yerine kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/dışı ayrımıyla düzenlendiğinin altı çizildi.

Buna göre; yerleşim yerlerinde mevcut mevzuatta 50 km/s hız sınırına yüzde 10 toleransla ceza 56 km/s’ten başladığı belirtilirken, yeni düzenlemede de ilk kademe cezanın 56 km/s üzerinden uygulanacağı ve 5 km/s tolerans devam edeceği belirtildi.

Yerleşim yeri dışında iki yönlü karayollarında mevcut 90 km/s hız sınırına yüzde 10 toleransla cezanın 99 km/s’ten başladığı, yeni taslakta da 10 km/s tolerans korunarak ilk kademe ceza aynı şekilde uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.