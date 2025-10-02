Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek UCLG-MEWA Kongresi için Konya’ya gelen İdlib Valisi Muhammad Saif al-Din Abd al-Rahman, Hama Valisi Abdul Rahman Alsahyan, Şam Vali Yardımcısı Musab el-Bedavi ve beraberindeki heyet, UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. KONYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi için Konya’ya gelen Suriyeli heyet, UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaretleri dolayısıyla İdlib Valisi Muhammad Saif al-Din Abd al-Rahman, Hama Valisi Abdul Rahman Alsahyan ve Şam Vali Yardımcısı Musab el-Bedavi'ye teşekkür ederek, kendilerini Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Başkan Altay Konya tarihi, coğrafyası, sanayisi, ekonomisi ve turizmi hakkında Suriyeli heyete bilgi vererek, özellikle son dönemde uluslararası arenada çok önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Heyete Konya’nın örnek belediyeciliğinden de bahseden Başkan Altay, belediyecilikte Konya’nın eskiden itibaren Türkiye'nin en önemli belediye hizmetlerinin yürütüldüğü şehir olduğuna anlattı.

Heyete uluslararası görevlerinden de bahseden Başkan Altay, “UCLG’nin en önemli bölgelerinden birisi MEWA. Özellikle Genel Sekreterimiz Mehmet Duman'ın gayretleriyle uluslararası arenada çok bilinen bir birlik haline geldik, sizlerin katılımı da bizlere güç verecektir. İnşallah yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımıyla açılış programımızı ve genel kurulumuzu icra etmiş olacağız. Ayrıca aynı şekilde sizi Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve AgriCities’de de görmeyi arzu ederiz” dedi.

SURİYE HALKINA KUCAK AÇAN TÜRKİYE’YE VE KONYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Heyet adına konuşan İdlib Valisi Muhammad Saif al-Din Abd al-Rahman da, Konya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle 14 yıldır yaşadıkları iç savaşla birlikte Suriye halkına kapılarını açan Türkiye’ye ve on binlerce Suriyeliyi Konya’da ağırladıkları için Başkan Altay’a teşekkür etti.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın da yer aldığı ziyarette Suriyeli heyet, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi’ni de gezerek merkez hakkında Başkan Altay’dan bilgi aldı.