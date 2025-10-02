Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Akademi, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla YKS ve LGS öğretmenlerine yönelik iki günlük eğitim semineri düzenlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Akademi, YKS ve LGS öğretmenlerine yönelik kapsamlı bir mesleki eğitim semineri düzenledi. 27-28 Eylül tarihlerinde Sarısu Gençlik Kampı’nda gerçekleşen program, akademik kaliteyi sürekli geliştirme hedefiyle hayata geçirildi. İki gün süren seminerde, eğitimde güncel yöntemler, öğrenci motivasyonunu artırıcı uygulamalar ve ölçme-değerlendirme süreçlerine dair oturumlar gerçekleştirildi.

NİTELİKLİ EĞİTİME KATKI

Öğretmenler aynı zamanda deneyimlerini paylaşma ve yeni eğitim-öğretim yılı için ortak bir vizyon oluşturma imkânı buldu. Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleşen eğitimler, hem mesleki donanıma katkı sağladı hem de kurum içi dayanışmayı güçlendirdi. Çınar Akademi, bundan sonraki süreçte de öğretmenlerinin gelişimini destekleyecek etkinlikler ve programlarla nitelikli eğitime katkı sunmaya devam edecek.