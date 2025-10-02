Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk olan Kısa Mola merkezlerinin dokuzuncusunu Dalaman ilçesinde açmaya hazırlanıyor.MUĞLA (İGFA) - Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine güvenli bir soluklanma imkânı sunan, Türkiye’de de ilk olma özelliği ile öne çıkan Büyükşehir Belediyesi ‘Kısa Mola Merkezleri’ Muğla’nın ilçelerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Menteşe, Milas, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Yatağan, Datça, Ortaca’da ailelere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezleri’nin dokuzuncusu Dalaman ilçesinde açılacak.

BUGÜNE KADAR 573 AİLEYE 11 BİN 467 KEZ HİZMET

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezleri, özellikle ömrünü özel gereksinimli evladına adamış annelerin yanında olmak, onların gözünün önünden ayıramadığı evlatlarına güvenli ve modern bir merkezde belirli bir süre bırakabilmeleri için kuruldu. Bugüne kadar Büyükşehir Kısa Mola merkezleri 573 aileye toplam 11 bin 467 kez hizmet verdi. Kısa Mola Merkezleri 5 yaş ve üzeri engelli bireylerin ayda dört kez, her seferinde üç saate kadar güvenle vakit geçirebilecekleri alanlar olarak tasarlandı. Talepte bulunan ailelere, özel donanımlı araçlarla evden alma ve eve bırakma hizmeti de sunuluyor.

Merkezlerde bireyler, alanında uzman personel eşliğinde sosyal, sanatsal ve eğitici etkinliklere katılıyor. Böylece aileler de günlük işlerini yapabilecek, dinlenebilecek ya da sosyal faaliyetlere katılabilecek zaman buluyor.

Başkan Aras; “Vatandaşlarımızın Hayatlarını Güzelleştiren, Kolaylaştıran Hizmetlerle Hayatlarına Dokunmaya Devam Edeceğiz”

Türkiye’de ilk olan Kısa Mola Merkezleri’nin “Sosyal Belediyecilik” uygulamalarının en önemli adımlarından biri olduğunu ve birçok belediye tarafından örnek alındığını söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla’da tüm vatandaşlara ulaşan, onların hayatını güzelleştiren ve kolaylaştıran hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras; “Bizleri dünyaya getiren, en değerlimiz annelerimiz evlatlarına kaç yaşına gelirse gelsin gözü gibi bakar ve her zaman üzerine titrer. Doğuştan veya sonradan özel gereksinime ihtiyaç duyan evlada sahip olan annelerimiz ise kendi hayatından da fedakarlık yaparak evlatlarının her şeyi olur. Kısa Mola Merkezlerimiz burada devreye girerek ailelerin özellikle annelerin evlatlarını güvenle bir merkeze bırakabilmesini, özel hayatlarına zaman ayırabilmesini sağlıyor. Talep eden ailelerimizin evlatlarını yine uzman ekiplerimiz donanımlı araçlarımızla giderek evlerinden alıyor ve Kısa Mola merkezlerimize getiriyor. Burada farklı aktiviteler, oyunlar oynayarak sosyal hayata katılmalarını da sağlıyoruz. Muğla’mızda sosyal belediyecilik hizmetlerimizle tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya, onların hayatlarını güzelleştirmeye, kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.