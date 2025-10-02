Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ferizli Sinanoğlu Mahallesi’nde inşa ettiği futbol, basketbol ve voleybol sahaları mahalle halkını sevindirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spora ve gençliğe yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Ferizli’nin Sinanoğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden futbol, basketbol ve voleybol sahaları, özellikle gençler ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Gençleri sporla buluşturmak ve şehir genelinde spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Ferizli Sinanoğlu Mahallesi’ne spor sahaları kazandırılıyor.

FUTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI

Proje kapsamında 25 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda toplam 1.250 metrekarelik sentetik çim futbol sahası yer alacak. Ayrıca, 17 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda 425 metrekarelik çok amaçlı basketbol ve voleybol sahaları da inşa ediliyor. Devam eden çalışmalar ise mahalle halkı yüzünü güldürdü.

BİZLERİ MUTLU ETTİ

AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, spor tesisi projesinin önemine dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, Sinanoğlu Spor Kulübümüzün Süper Amatör’e yükselmesinin ardından bu yatırımı hiç zaman kaybetmeden ilçemize kazandırdı. 40 yıl önce yapılan eski tesisin ardından bu mahalleye yeniden böyle bir yatırımın gelmesi bizi çok mutlu etti” dedi.

GENÇLER HER GÜN ARIYOR

Sinanoğlu Mahalle Muhtarı Metin Batman ise 40 yıldır beklenen bir ihtiyacın karşılandığını vurgulayarak, “Yaklaşık 850 haneli, 2.500 nüfuslu mahallemiz için bu çok değerli bir hizmet. Gençlerimiz her gün arayıp teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.