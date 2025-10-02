Kocaeli İzmit Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklarda hayvan sevgisi ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda eğitim programı düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veteriner Hekim Hilmi Burak Yalgı Koza Akademi, Türkan Dereli İlkokulu, TBMM İlköğretim Okulu ve Doğa Koleji’nde minik öğrencilere 4 Ekim Hayvanları Korum Günü dolayısıyla bilgiler verdi.

PATİBÜSÜ İNCELEDİLER

Veteriner Hekim Hilmi Burak Yalgı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün anlam ve önemini öğrencilere anlattı. Ardından çocuklar veteriner hekim eşliğinde Patibüs’ü incelediler. Veteriner Burak Yalgı gerçekleştirilen etkinlikle çocuklarda hayvan sevgisi ve bilinç oluşturmayı amaçlandıklarını ifade etti.