Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görüldüğünü belirterek, "Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu’ndaki tüm umut yolcularının yanındadır” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Soykırımcı Netanyahu hükûmetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine dâhi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosu, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu’ndaki tüm umut yolcularının yanındadır” ifadesini kullandı.