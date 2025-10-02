Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yayla yollarındaki iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Derinoba ve Kadırga yaylaları arasında 2 bin 500, Kayabaşı ve Lişer yaylaları arasında ise bin 350 metre kuru beton serimi yapılıyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yayla yollarındaki sorunları çözmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Düzköy ilçesine bağlı Derinoba Yaylası ve Kadırga Yaylası güzergahında 2 bin 500 metrelik kısımda kuru beton serim çalışması gerçekleştiriyor.

Ayrıca Akçaabat Kayabaşı-Lişer yaylaları arasında da bin 350 metrelik kısımda kuru beton serim çalışması yapılıyor.

YOLLAR İYİLEŞTİRİLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, güvenli ve konforlu ulaşımı önemsediklerini vurgulayarak, “Yayla yollarımız, özellikle yaz mevsiminde vatandaşlarımızın en sık kullandığı güzergahlar. Güvenli ulaşımı çok önemsiyoruz. Bu nedenle yayla yollarımızın iyileştirilmesi için yoğun gayret ortaya koyuyoruz. Derinoba ve Kadırga yolu söz verdiğimiz bir yoldu. Burada çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı konforlu yollarla buluşturmak. Yaptığımız bu yol çalışmalar hem hayvancılığa hem de bölge turizmine katkı sağlayacak. Kar yağana kadar yayla yollarımızdaki çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.